Уиткофф едет на встречу с Путиным: основные заявления Трампа по ситуации с мирным процессом

Президент США Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений относительно потенциального мирного договора между Россией и Украиной, который активно обсуждается последнюю неделю после того, как Штаты предложили свой вариант соглашения из 28 пунктов.

Так, глава Белого дома сказал, что первоначальная версия мирного плана США из 28 пунктов была доработана с учетом предложений Москвы и Киева. В плане остается лишь несколько пунктов, с которыми стороны не согласны, добавил Трамп, которого цитирует РИА Новости.

Кроме того, президент США заявил, что американский министр армии Дэн Дрисколл проведет переговоры с Киевом по вопросу мирного плана, пока Стивен Уиткофф будет находиться в Москве, где рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным.

Как уточнил при этом Трамп, встреча Путина с Владимиром Зеленским возможна, когда сделка по урегулированию будет согласована.