25 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии государственной национальной политики России до 2036 года.

Из него следует, что до 95% жителей РФ к 2036 году должны идентифицировать себя в первую очередь как россиян.

Еще несколько основных положений документа:

— воссоединение исторических территорий с Россией стало важным событием для укрепления гражданской идентичности;

— российское общество объединено общим культурным кодом, который основан на сохранении и развитии русской культуры и языка;

— реализация нацполитики должна снизить количество конфликтов на национальной почве, способствовать сохранению единства, территориальной целостности и внутренней стабильности;

— отсутствие дискриминации по национальному и языковому признаку к 2036 году должны отмечать не менее 90% россиян.

Документ вступит в силу с 1 января 2026 года, следует из указа Владимира Путина.