Украинский конфликт развивается в одном направлении, в конце концов территории могут стать российскими, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами 25 ноября на борту своего самолета сказал, что его советник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером могут встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе.

Украинский конфликт развивается в одном направлении, в конце концов территории могут стать российскими, рассказал Трамп. По его словам, Украина должна пойти на сделку, конфликт может продолжаться годами, Россия превосходит Киев по численности армии.

Прекращение боевых действий и отказ от новых территориальных претензий к Киеву Трамп назвал уступками со стороны России по мирному плану США.

По словам президента США, Европа тоже заинтересована в завершении конфликта на Украине. Она будет вовлечена в будущие гарантии безопасности.