Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики до 2036 года. Указ размещён на портале официального опубликования правовых актов. Он вступит в силу 1 января.

Результатом реализации должно стать сплочение народа нашей страны и обеспечение снижения числа конфликтов на национальной почве. Стратегия направлена на сохранение единства, территориальной целостности и внутренней стабильности.

В документе подчеркнута важность воссоединения исторических территорий с Россией для укрепления гражданской идентичности. Одним из ключевых факторов назван общий культурный код, который основан в том числе на сохранении и развитии русского языка. Благодаря реализации стратегии через 10 лет в стране должна быть искоренена дискриминация по национальному и языковому принципу.