Россияне активно заключают контракты с Минобороны и идут на военную службу. Первый шаг - обязательная медкомиссия и беседа с психологом в пункте отбора. Затем - практические занятия на учебных полигонах, там новобранцев учат всем тонкостям военного дела в условиях, максимально приближенных к боевым.

Обращаться с личным оружием боец должен буквально с закрытыми глазами. На полигонах по подготовке военнослужащих этому уделяют большое внимание. Чтобы пуля летела точно в цель, автомат нужно держать правильно.

Новобранцам, кроме того, преподают основы минно-взрывного дела и другие необходимые в бою знания. Николай родом из Иркутска. Работал руководителем на мебельном производстве. На полигоне всего несколько дней, но уже многое успел усвоить.

"Интенсивно проходят занятия по инженерному делу, по медицине, по армейской тактической стрельбе. Что у нас там еще идет… по гранатомету, по пулемету. То есть все, что пригодится на СВО", - рассказал он.

В таких учебно-тренировочных центрах весь день бойца расписан. Полученные теоретические знания тут же подкрепляются практическими занятиями. Павел до подписания контракта с Минобороны работал менеджером по продаже автозапчастей в Тольятти. Попал в гвардейский армейский корпус Восточного военного округа.

"Я не потратил ничего. Мне купили и билет, оплатили все проезды, проживание и питание. Я считаю, что у инструкторов большой боевой опыт и у них можно многому научиться", - отметил Павел.

На другом конце страны, в Южном военном округе, уничтожать противника тренируются экипажи боевых машин пехоты. На вооружении БМП 30- миллиметровая пушка и пулемет. Экипажи должны не только попадать в цель и взаимодействовать между собой, но и уметь действовать быстро. О том, как проходят воинские будни, подробно рассказывают в пунктах отбора на военную службу по контракту. Здесь новобранцы оформляют все документы, проходят медкомиссию и профессионально-психологический отбор.

"Для нас важно, чтобы военнослужащий был здоров, в первую очередь. Потом мы запрашиваем перечень характеризующих документов на себя, на родственников, обязательно. На близких родственников перечень документов. Нам важно образование, опять же, специальность", - рассказал прапорщик Всеслав Ширяев, старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту, г. Краснодар.

Максим уже был в зоне СВО в 22 и 23 годах. Получил ранение. Теперь хочет вернуться. За лентой у него три брата и друзья. "Сейчас восстановился по здоровью, решил вернуться к своим. Помогать надо. Я имею реальный боевой опыт и почему бы мне его не использовать там, если я там могу помочь своим ребятам, своим знакомым, всем нашим военнослужащим", - говорит он.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В Москве бойцам выплачивают дополнительно - миллион 900 тысяч рублей. В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова.

Заявку можно подать и онлайн. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117.