Корабли ТОФ отработали артиллерийскую стрельбу в Индийском океане

Корабли Тихоокеанского флота отработали артиллерийскую стрельбу в Индийском океане. К учениям привлекли фрегат "Маршал Шапошников", корвет "Гремящий" и танкер "Борис Бутома".

Экипажи отразили атаки условного противника. Все надводные морские цели успешно поражены. Одним из этапов манёвров стал групповой поиск подводной лодки: военные моряки отработали тактику преследования, а затем вынудили субмарину подняться.

Кроме того, точными выстрелами уничтожены и вражеские безэкипажные катера, а также сорван налёт дронов.