Трамп назвал уступки со стороны России по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о согласии России на некоторые уступки в украинском вопросе.

Главная из них – прекращение боевых действий и остановка продвижения вперед, сообщил глава Белого дома.

"Они прекращают борьбу и больше не захватывают земли", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов на борту своего самолета.

Трамп подчеркнул, что не считает план по мирному урегулированию на Украине более выгодным Москве, чем Киеву. Россия стремится к разрешению кризиса и готова договариваться, отметил он.

Как ожидается, на следующей неделе спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. К нему может присоединиться старший советник Джаред Кушнер.