В Чувашии объявили эвакуацию населения после налета беспилотников

Чувашия попала под массированный удар украинских беспилотников, объявлена эвакуация населения.

Благодаря действиям грамотным действиям экстренных служб жертв удалось избежать. Пострадали два человека. Зафиксированы повреждения в двух жилых домах. На местах работают специалисты.

"В целях обеспечения безопасности граждан поводится эвакуация населения", - написал он в своем Telegram-канале.

Сколько людей, откуда и куда они будут эвакуированы, Николаев не уточнил.

Ранее стало известно, что аэропорт Чебоксар ввел ограничения на прием и выпуск самолетов из соображений безопасности.