Дмитриев одним словом назвал якобы расшифровку его разговора с Ушаковым

Материал агентства Bloomberg, представленный как расшифровка разговоров помощника президента России Юрия Ушакова, является подделкой.

Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Фейк", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало две стенограммы без указания источника информации. От 14 ноября - якобы разговор посланника президента США Стива Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова. В ходе беседы посланник Трампа дал Кремлю советы о том, как следует обсудить будущий телефонный разговор Путина с американским коллегой.

Вторая стенограмма от 29 октября – это якобы телефонный разговор спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева и Юрия Ушакова, где они обсуждали способы взаимодействия с США по плану украинского урегулирования.