Дмитрий Дибров после развода нашел утешение с Екатериной Гусевой

Дмитрий Дибров расстался с молодой женой после 16 лет брака. Развод супруги оформили в конце сентября. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым.

Красавицу Полину у шоумена увел друг семьи Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Роман поддерживал женский клуб Полины и даже отпускал с ней в путешествия своих детей. Однако, как уверяют любовники, чувства их захлестнули лишь год назад. Диброва сопротивлялась, пыталась забыть мужчину, даже пошла в церковь. Но любовь оказалась сильнее.

Летом Полина объявила мужу, что влюбилась в Товстика. Дмитрий был ошарашен, но не стал устраивать скандал и делить детей или стараться как-то уколоть жену.

А теперь появилась информация, что Дибров закрутил роман с одной из женщин, входящих в дамский клуб его бывшей жены Полины. "Уже около двух месяцев Дмитрий встречается с приятельницей Полины, известным нутрициологом Катей Гусевой. Роман они закрутили этой осенью, хотя знакомы несколько лет, Катя даже состояла в клубе Полины, та, собственно, их и познакомила в свое время", - сообщили Starhit люди из близкого окружения ведущего.

Как выяснили журналисты, Екатерине Гусевой 43 года, у нее есть высшее образование, однако сейчас она занимается нутрициологией. Екатерина работает как коуч, консультирует вип-клиентов в одном из рублевских фитнес-клубов, проводит марафоны в Интернете, а также является основательницей бренда полезного питания и кафе. Кстати, говорят, Гусева помогла похудеть и Диброву.

У новой избранницы шоумена трое детей: две дочери и сын. Причем все наследники от разных мужчин. При этом интересно, что Гусева вдова. Муж умер вскоре после того, как у Екатерины родился первенец.