ВС России уничтожили командный пункт ВСУ и склады с дронами в Сумской области

ВС России нанесли удар по объектам в Сумской области. Уничтожены командный пункт оперативно-тактической группировки ВСУ и склады с боеприпасами, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Кроме того, добавил Лебедев со ссылкой на наблюдателей, российские войска наносили удары по Харькову с середины минувшего дня до утра 26 ноября. В результате поражены объекты энергетики и электроподстанции. Кроме того, уничтожены цеха по сборке беспилотников, позиции ПВО, а также транспортные узлы на выходе из Харькова на Полтаву и Чугуев.

В Запорожье целью ночных ударов российских войск стал так называемый Уральский военный комплекс. Это один из крупнейших и наиболее загруженных украинских военных объектов в городе. Комплекс используется ВСУ как казармы для размещения личного состава, как база для хранения боеприпасов, беспилотников и оборудования, а также в качестве перевалочного узла для подразделений, перебрасываемых на Ореховское и Пологовское направления.