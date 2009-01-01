Подруга сообщила о тайном разводе Ларисы Гузеевой

Лариса Гузеева даром что ведет шоу "Давай поженимся!", где в деталях разбираются подробности личной жизни героев. Вне съемочной площадки звезда фильма "Жестокий романс" предпочитает не распространяться о том, что происходит у нее дома. Поэтому новость о том, что 25-летняя дочь Ольга сделала Ларису Гузееву бабушкой в этом году, стала сенсацией.

Причем выяснилось это совершенно случайно. Знаменитую актрису приметили в аэропорту с дочкой, у которой в слинге на груди находился крошечный ребенок. Позднее счастливая Гузеева сообщила, что внучку зовут Ева (или Ива на заграничный манер).

А теперь появилась информация, будто Лариса Гузеева давно развелась со своим третьим супругом, ресторатором Игорем Бухаровым, от которого, собственно, и родила дочь Ольгу. Причем случилось это еще несколько лет назад. "Они развелись после 20 лет брака еще в 2019 году. Более шести лет назад", - сообщила "КП" подруга актрисы.

Кстати, еще в 2009 году поползли слухи о проблемах в браке Ларисы Гузеевой. Тогда актриса сама об этом рассказала. По словам ведущей, причиной кризиса стала ее измена. Однако паре удалось решить проблемы. Затем в 2016 и в 2017 годах Лариса Гузеева жаловалась на трудности в супружеской жизни. Тогда актриса дала понять, что они с мужем разъехались.

Интересно, что недавно в программе "Давай поженимся!" Гузеева вдруг осыпала Бухарова комплиментами. "Мы бы разбежались с Игорем миллион раз, если бы не его ум, мозг, образование. И он истина в последней инстанции. Я все время говорю детям: "Ой, откуда я знаю? Идите спросите у Игоря, он лучше знает". Вот это важно", - заявила Гузеева.

При этом она подчеркнула, что дома она абсолютно не тот человек, что на съемках. Да и в своих интервью Лариса говорила, что в программе лишь отыгрывает образ. Поэтому что на самом деле происходит в личной жизни актрисы, остается только догадываться.