ЕС срочно разрабатывает план по спасению Украины от финансового краха

Украину ожидает финансовый крах уже в начале следующего года, если европейским странам не удастся договориться об изъятии замороженных активов России. В связи с этим ЕС в срочном порядке разрабатывает новый план по спасению Киева, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Издание напоминает: лидеры Евросоюза надеялись на октябрьском саммите согласовать предложение об использовании замороженных активов Москвы для предоставления Украине "репарационного кредита" в размере 140 миллиардов евро. Однако этому яростно воспротивилась Бельгия, где эти деньги хранятся. Премьер страны Барт де Вевер обеспокоен серьезными рисками, связанными с экспроприацией российских активов.

Европейские эксперты в спешке разрабатывают план, который должен быть готов к саммиту, намеченному на 18 декабря. Один из вариантов - предоставление Киеву "промежуточного кредита", финансируемого за счет заимствований Евросоюза. Предполагают, что эти средства помогут Украине удержаться на плаву в первые месяцы 2026 года.