Издевательства и пытки вместо терапии: шокирующие подробности о рехабе в Подмосковье

Избиения, издевательства и пытки вместо терапии. Такие шокирующие методы практиковали в одном из реабилитационных центров для подростков в Подмосковье. Как выяснили следователи, юных пациентов там удерживали силой. О том, что происходило за стенами псевдолечебницы, стало известно, когда один из постояльцев был доставлен в реанимацию в тяжелейшем состоянии и без сознания.

На этих кадрах - то, что на языке профессиональных психологов называется проработкой травмы. Видео снято в центре коррекции для подростков. Его основатель Анна Хоботова проводит терапию с юной воспитанницей. Женщина опубликовала сотни подобных видео в своём телеграмм-канале. На каждом из них проявляет заботу к детям.

Но оказалось, что всё это просто красивая картинка. На деле в стенах центра воспитанников унижали, оскорбляли и даже избивали. О том, что там происходит, стало известно после того, как одного из подопечных доставили в больницу уже в бессознательном состоянии со множественными гематомами и разрывами тканей. Шестнадцатилетнего мальчика, как и других, связывали, морили голодом, нередко запрещали спать на кровати. Было и психологическое насилие - детей заставляли часами писать бессмысленные фразы, которые никакого отношения к терапии не имели.

Помимо этого, была изнурительная работа, к которой несовершеннолетних принуждали. В любое время суток они готовили, убирались вместо персонала центра. А если "специалистам" центра что-то не нравилось, то детей наказывали. Причём, придумывали изощрённые пытки. И дети даже пожаловаться близким не могли. Изредка им разрешали пообщаться по телефону, но только по громкой связи. А ведь родителям презентовали это место как элитный реабилитационный центр в подмосковном Дедовске. Стоимость месяца проживания, включая постоянные занятия со "специалистами", около 150000 рублей. Взрослым обещали вернуть полностью здоровых детей. Теперь у ребят ещё больше психических травм.

Вот здесь находится так называемый реабилитационный центр (см. видео). Элитным его, конечно, сложно назвать. По сути, обычный загородный участок. За высоким забором виднеется крыша двухэтажного дома. На всех окнах металлические решётки, чтобы, конечно, не было возможности бежать. В здании насильно удерживали больше 20 детей. Внутри, по некоторым сообщениям, была даже отдельная комната для пыток.

И на этих кадрах видно, в каком плачевном состоянии находился центр. Больше он похож на дешевый хостел, а не элитную лечебницу. Полиция уже задержала администратора - Владимира Балабрикова. Он был дважды судим за распространение и хранение наркотиков. Под стражей и его коллега. 18-летняя девушка помогала "воспитывать" детей.

По-прежнему неизвестно, где сейчас находится основатель Центра психологической коррекции Анна Хоботова. Женщина называет себя психологом, правозащитником и юристом. Родителям обещала не только избавить детей от различных зависимостей, но и помочь наладить отношения в семье.

Пять лет назад прокуратура уже закрывала её центр для подростков в Ростове. Тогда были выявлены серьёзные нарушения в работе. И накануне силовики накрыли ещё один центр в Дмитрове. Там тоже применяли суровые методы воспитания. Сейчас все дети переданы в соццентры. Им оказана вся необходимая помощь. А шестнадцатилетний мальчик, которого жестоко избили, впал в кому. По предварительным данным, у него отказали почки.