Собянин: Москва помогает предприятиям представлять себя на ключевых рынках мира

Столица активно помогает предприятиям, которые хотят выйти на новые рынки. Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, за 7 лет при поддержке центра "Моспром" свыше тысячи компаний смогли презентовать свою продукцию на ключевых рынках мира и приняли участие в более чем в 150 выставочных мероприятиях.

Экспортёрам предоставляют широкий спектр услуг, в том числе информационное и юридическое сопровождение, аналитику по странам и отраслям, разработку персональных стратегий сбыта. Кроме того, город уделяет особое внимание подготовке квалифицированных кадров и повышению престижа инженерных профессий.

Программы строятся с учётом требований работодателей, не менее 70 процентов времени отводится на практику на предприятиях. Флагманский центр "Руднево" в особой экономической зоне "Технополис Москва" позволяет обучать более трёх тысяч студентов в год.