Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Ксюши Невраевой

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 7-летней Ксюши Невраевой. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать большую часть необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но нужно ещё почти полтора миллиона рублей. У девочки гемолитическая анемия - редкий смертельный диагноз, при котором костный мозг не вырабатывает в достаточном количестве основные клетки крови. Из-за этого Ксюша буквально живёт за счёт постоянных переливаний. Ей необходима срочная трансплантация костного мозга. Но для успешной пересадки, требуются очень дорогие сопроводительные препараты.

Мы продолжаем помогать Ксюше все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!