Ушаков: Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе. Предварительная договоренность об этом визите достигнута с американской стороной, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков добавил, что вместе с Уиткоффом прибудут еще несколько представителей администрации США, которые имеют отношение к украинским делам. Помощник президента сказал об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Уиткофф посетит Россию для переговоров об украинском урегулировании. Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета, также не исключил, что спецпосланника будет сопровождать зять президента Джаред Кушнер.