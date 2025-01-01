Что известно о жутком центре реабилитации подростков в Дедовске, где пытали детей

В подмосковном Дедовске обнаружили реабилитационный центр для подростков, где пытали детей. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно следствию, 24 подростка в возрасте от 11 до 17 лет проходили лечение от разного рода зависимостей. С несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались насилию. С августа по ноябрь 2025 года дети жили в изоляции, их ограничивали в еде и воде, а также пытали.

Творящиеся в рехабе ужасы вскрылись, когда скорая забрала 16-летнего мальчика со следами жутких побоев, связывания и ожогов. Врачи обратились в правоохранительные органы. Сейчас пострадавший в реанимации, он в коме.

Деятельность центра маскировали под работу благотворительного фонда, а с родителями заключали фиктивные договоры. По данным СМИ, месяц пребывания в рехабе стоит более 100 тысяч рублей.

Во вторник арестовали 29-летнего администратора центра (ранее он был судим за наркотики), а также 18-летнюю девушку, которая проходила реабилитацию, но проявляла насилие по отношению к детям. Организатором центра значится 37-летняя ростовская предпринимательница Анна Хоботова. По мнению подростков, она знала об издевательствах, но не вмешивалась в происходящее. Telegram-канал SHOT пишет, что она пустилась в бега.

Дело расследуется по нескольким статьям - об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании и незаконном лишении свободы.