Ушаков раскрыл цели "слива" его разговоров с Уиткоффом

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал "слив" в прессу "расшифровок", якобы отражающих содержание его телефонных переговоров со спецпосланником американского лидера Стива Уиткоффа. Так называемые "стенограммы" опубликовали ранее американские СМИ.

По мнению Ушакова, цель таких "сливов" - помешать налаживанию отношений Москвы и Вашингтона. Помощник президента признал, что сейчас российско-американские отношения выстраиваются тяжело. И в процессе стороны используют такого рода контакты, в том числе и по телефону, сказал Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Агентство Bloomberg ранее опубликовало "стенограммы" разговоров Ушакова с Уиткоффом и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым. Утверждается, что такие беседы имели место 14 и 29 октября.