Молодежь Гагаринского района собрала более 10 тонн грузов для участников СВО

Восемь гуманитарных рейсов в зону СВО совершила молодежь Гагаринского района. Об этом сообщила пресс-служба префектуры ЮЗАО столицы. Доставлено более десяти тонн полезных грузов.

"В очередной партии – расходные материалы для бензопил, провода для генераторов, аккумуляторы, болгарки, топоры, камеры для колес, а также маскировочные сети", – говорится в сообщении (цитата по АГН "Москва").

Как отмечается, активисты молодежной палаты Гагаринского района столицы помогают не только военнослужащим, но также и мирным жителям.

"Во время одной из поездок волонтеры познакомились с людьми, потерявшими имущество и близких, что побудило их расширить гуманитарную миссию. Так был создан проект "Дети Донбасса: сила в единстве". Он включает в себя не только регулярные выезды с гуманитарной помощью, но и организацию патриотических мероприятий", – уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичные предприниматели обеспечивают военнослужащих сезонными вещами. Бойцам, находящимся в зоне боевых действий, важно обеспечивать максимально комфортные условия.