Анна Седокова психанула: "Я пойду в любой суд, всё, что хотите, сделаю"

Анну Седокову довела травля в Сети. Уже скоро будет год как покончил с собой ее бывший муж, латвийский баскетболист Янис Тимма, и некоторые интернет-пользователи винят в этом популярную певицу, которая незадолго до трагедии оформила со спортсменом развод.

Более того, близкие Яниса Тиммы считают, что певица будто бы использовала фиктивный брачный договор, чтобы единолично распоряжаться имуществом.

И вот теперь артистка, которая долго отмалчивалась, не сдержалась. Она записала видео, на котором плачет, и объяснила, что старается жить и работать ради детей и не раскрывает детали отношений с Янисом Тиммой, чтобы у его наследников сохранилась добрая память об отце.

"Сегодня мне написал какой-то человек: "Чтоб ты сдохла и сдохли твои дети". Я каждый день перехожу через такую боль, каждый день терплю какие-то нападки, обвинения. Каждый день делаю так, чтобы память человека была не тронута, человека, которого я любила", - высказалась плачущая Седокова.

Она подчеркнула, что записала видео не для того, чтобы ее пожалели, а потому, что хочет расставить все точки над i. "Я просто хочу сказать, что я пытаюсь выживать. И все, кто пишет мне "чтоб ты сдохла", поверьте: я сдохла год назад практически. Я правда умерла год назад", - заявила Анна.

Певица объяснила, что старается вести обычный образ жизни только ради своих детей. Певица продолжает работать, чтобы содержать семью, и старается веселиться и улыбаться. "Вы все время пишете: "Она там веселится, она там еще что-то делает". Я правда стараюсь. И я пойду в любой суд, всё, что хотите, сделаю. Но я храню память о человеке ради его детей, чтобы они выросли и думали, что он был самый о***й в мире. И мне все равно, что вы про меня думаете. Абсолютно все равно", - завершила свою речь доведенная певица.