Путин: Товарооборот России и Киргизии вырос до рекордных величин

Торговля, инвестиции, безопасность, строительство русских школ и другие вопросы многоплановой двусторонней повестки обсуждают в среду главы России и Киргизии.

Сегодня стартовала официальная часть государственного визита Владимира Путина в азиатскую республику. Наш лидер подъехал к резиденции президента страны-хозяйки в сопровождении кавалерийского эскорта. Садыр Жапаров тепло приветствовал гостя.

На переговорах Путин отметил, что Москва - ведущий экономический партнер Бишкека. В прошлом году товарооборот достиг рекордных значений. При этом большая часть взаимных расчетов ведется в национальных валютах. Внутриполитическая стабильность делает Киргизию надежным партнером России и позволяет успешно развивать отношения стратегического партнерства.