ФСБ пресекла попытку подрыва самолета с высокопоставленным российским чиновником

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали уроженца Ростова-на-Дону. По данным следствия, гражданин 1970 года рождения планировал теракт в отношении высокопоставленного российского чиновника.

Как сообщили в Центр общественных связей ФСБ России, россиянин вышел на связь с иностранной разведкой и предложил свои услуги. Он получал от куратора задания по сбору сведений о расположении систем ПВО в Подмосковье. Позже ему было приказано устроить подрыв самолета высокопоставленного государственного чиновника.

Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и об участии в деятельности террористической организации. Материалы переданы в суд. Фигуранта признали виновным и приговорили к 24 годам лишения свободы, передает ТВЦ.