Украина получит оружие на $5 млрд до конца года

Украина получит оружие на пять миллиардов долларов к концу года по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), по которой Европа покупает оружие для Киева у США.

С таким заявлением выступил Генсек НАТО Марк Рютте. США не поставляют напрямую оружие для Украины, а делают это через Европу.

"Украина ежемесячно получает вооружения на сумму около 1 миллиарда долларов... К концу этого года мы достигнем примерно 5 миллиардов долларов", - сообщил он в интервью газете Pais.

Ранее портал Axios сообщал, что США временно приостановили продажу вооружений европейским союзникам для дальнейшей передачи Украине из-за шатдауна. Правительство возобновило работу 13 ноября.