Трамп поручил Уиткоффу продать Украину России

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения СМИ об "утечке" телефонных разговоров своего спецпосланника Стивена Уиткоффа с помощником российского лидера Юрием Ушаковым и спецпредставителем Кремля Кириллом Дмитриевым. Хозяин Белого дома назвал такие переговоры обычным делом.

"Обычным делом" Трамп считает, в частности, то, что задача Уиткоффа – продать Киеву разработанную в Вашингтоне мирную сделку. Кроме того, спецпосланник американского лидера должен продать Украину России, приводит ответ Трампа журналистам The Wall Street Journal. По словам президента США, именно этим и должен заниматься переговорщик.

Ранее американские СМИ опубликовали "стенограмму" телефонных переговоров Уиткоффа с Ушаковым и Дмитриевым. Спецпредставитель Кремля назвал "слив" фейком. А Ушаков предположил, что информация вбрасывается для того, чтобы помешать налаживанию отношений Москвы и Вашингтона.