Собянин рассказал о новых поездах на маршрутах из Москвы в соседние регионы

Центральный транспортный узел получит 15 новых поездов, сообщается в Телеграм-канале мэра столицы. Как ожидается, их поставят до 2030 года. Соответствующее решение приняло столичное правительство.

"Они будут закуплены с привлечением средств казначейского инфраструктурного кредита. Первые поезда начнут курсировать уже в 2026 году. Это часть масштабной программы обновления подвижного состава ЦТУ, которую мы реализуем по поручению Президента России", - говорится в сообщении.

Новые стандарты перевозки пассажиров внедрят на всем Центральном транспортном узле. Более подробная информация – в Телеграм-канале мэра столицы.

Напомним, в 2028 году будет запущена высокоскоростная магистраль между Санкт-Петербургом и Москвой. Время в пути между городами составит всего 2 часа 15 минут.