Умер актер Всеволод Шиловский

В Сети распространилась информация, что умер знаменитый актер Всеволод Шиловский. Ему было 87 лет. Первым новость о смерти популярного артиста сообщил телеграм-канал "МК".

Что случилось с актером и почему он умер, неизвестно. Отметим, что близкие и родные пока не прокомментировали информацию.

Напомним, наиболее известные работы Всеволода Шиловского: "Каменская", "Жизнь и приключения Мишки Япончика", "Жила-была одна баба".

Отметим, что буквально пару дней назад , 24 ноября, стало известно о смерти известной актрисы Валентины Шарыкиной. Она умерла в возрасте 85 лет.