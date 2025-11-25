Максим Аверин рассказал о тайной свадьбе: "Я счастлив"

Сегодня, 26 ноября, круглую дату отмечает один из самых популярных и востребованных отечественных актеров - Максим Аверин. Звезде фильмов "Глухарь" и "Склифосовский" исполнилось 50 лет.

В новом интервью именинник признался, что совершенно спокойно и трезво относится к возрасту. В честь юбилея артист выйдет на сцену с обновленным спектаклем, который теперь называется "Расправь крылья". Интересно, что в постановке заняты и студенты Максима Аверина.

Артист много работает. Он активно задействован в кино и в театре. Кроме того, актер занимается педагогической деятельностью. Его график расписан на месяцы вперед. Аверин с удовольствием и много говорит о любимой работе. А вот деталями личной жизни предпочитает с журналистами не делиться.

Тем не менее, артист признался, что у него все хорошо. "Я счастлив. Но рассказывать детали не хочу: самое большое приобретение последних лет — право на личное. Даже если в скором времени женюсь — никто никогда об этом не узнает", - заявил Максим Аверин "МК".

Кстати, долгое время ходили слухи о романе актера с Анной Якуниной, ради которой он, по его же собственным словам, готов "совершать поступки". И все же единственная женщина, о которой артист говорит с неприкрытой любовью и нежностью, — это его мама. Актер до сих пор с восхищением вспоминает ее смелый поступок — врачи запретили Галине Авериной иметь детей, но она все равно "с улыбкой родила двух прекрасных сыновей".