Московский зимний шахматный турнир соберет 400 участников

Зимний шахматный турнир "Московский спорт" пройдет с 5 по 7 декабря. Об этом сообщила столичная Федерация шахмат. В мероприятии, как ожидается, примут участие 400 спортсменов. Запланировано проведение трех отдельных соревнований в рамках турнира.

"Для юношей и девушек до 15 лет они пройдут по круговой системе, где выступят по восемь участников в каждой группе. Отдельные соревнования пройдут для мальчиков и девочек до 13 лет по швейцарской системе в семь туров. Для самых юных участников – детей до 9 лет – состоится турнир, который также пройдет по швейцарской системе в семь туров", – говорится в сообщении (цитата по АГН "Москва").

Ранее сообщалось, что более 2300 шахматных кружков работает в Москве. Шахматами в городе занимаются свыше 30 тысяч школьников и студентов. В столице постоянно увеличивается число шахматных столов.