ЕС может заставить Киев вернуть деньги

Евросоюз может попросить Украину вернуть промежуточный кредит.

Брюссель будет требовать деньги после того, как Киев получит финансирование в рамках долгосрочного займа, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.

Многие страны ЕС уже столкнулись с дефицитом бюджета и высокой стоимостью кредитования, поэтому у них нет желания взваливать на себя ссуду Киеву.

Ранее во Франции заявили, что только Европа вправе распоряжаться замороженными российскими активами. В изначальной версии мирного плана по Украине говорилось, что США могли бы получить половину от 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов, но затем этот пункт исключили из новой редакции документа.