Российский Су-35 сковал действия украинских F-16 и Mirage в зоне СВО

Российский истребитель Су-35С в зоне СВО прижал авиацию противника к земле. Он вынудил украинские боевые самолеты F-16 и Mirage летать на малых высотах, сообщил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Как сказал Чемезов агентству ТАСС, Су-35С нередко бьет цели на предельных дальностях — это сотни километров. Его действия не позволяют американским F-16 и французским Mirage выйти на рубеж пуска ракет класса "воздух-воздух".

По словам главы "Ростеха", в умелых руках Су-35С творит чудеса. От него достается и зенитным комплексам противника. Чемезов подчеркнул, что характеристики этого истребителя высоко оценивают пилоты.