Оставшийся на улице Руслан Нигматуллин женился на молодой красотке

51-летний Руслан Нигаматуллин женился. Его избранницей стала эффектная блондинка по имени Эвелина. Девушке 23 года.

Влюбленные сыграли свадьбу в узком кругу друзей. Избранница Нигматуллина сменила несколько свадебных нарядов. Сам Руслан выбрал стильный черно-белый образ. Пара обнародовала фотографии и видео с праздника на своих официальных страничках в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В Сети бурно обсуждают свадьбу Руслана Нигматуллина. Многочисленные комментаторы уверены, что молодая красавица совершенно точно вышла замуж за прославленного футболиста по любви. Ведь у спортсмена после скандального развода с женой Еленой не осталось никакой недвижимости. Руслан остался буквально на улице. Ему пришлось снимать жилье.

А ведь ранее экс-голкипер предлагал ей 70% от всего, а ему оставить только 30%. Но она почему-то отказалась от такого заманчивого предложения. Теперь Руслан называет Елену мошенницей: по его словам, все деньги в браке зарабатывал только он. Отметим, что пара состояла в браке более 25 лет.