Ушаков рассказал, что обсуждали представители России и Украины в Абу-Даби

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о встрече в Абу-Даби представителей спецслужб России и Украины.

Представители спецслужб России и Украины периодически обсуждают в ОАЭ "щепетильные вопросы". В этот раз мирный план США по урегулированию на Украине не обсуждался. Детально этот вопрос еще ни с кем не обсуждался.

"В ходе этой встречи оказался и "рояль в кустах" – это новый представитель США, который занимается сейчас украинским досье. Он там тоже появился и имел встречу, как я понимаю, с украинскими представителями и, наверное, это было обговорено заранее. И также встретился с нашими представителями совершенно неожиданно", – рассказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что в Абу-Даби начались переговоры между российской и американской делегациями по вопросу обновленного мирного плана по Украине президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока никак не комментировал эту встречу.