Совфед одобрил проект федерального бюджета на 2026-2028 годы

Совет Федерации сегодня одобрил проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 27 и 28 годов. Главный финансовый документ свёрстан с учётом современных вызовов.

Ключевые приоритеты - выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка семей участников спецоперации, а также достижение национальных целей развития и улучшение демографии.

С докладами об основных положениях документа выступили председатель Счётной палаты Борис Ковальчук, руководитель комитета по бюджету Анатолий Артамонов и глава Минфина Антон Силуанов.

"Около 30 млрд рублей идёт на поддержку жилищно-коммунальной отрасли. Тоже важнейшее направление. Расселение аварийного жилья. Около 20 млрд направляется на списание и решение этой задачи", - отметил Силуанов.