Сергей Собянин открыл верфь для строительства инновационных электросудов

Сегодня мэр столицы Сергей Собянин открыл Московскую судостроительную верфь в Нагатинском затоне. Это стратегическое предприятие, где будут строить самые современные электросуда, причем для всей страны. В Москве же новое производство позволит увеличить количество маршрутов речного транспорта.

Вдоль акватории Нагатинского затона вместо старой промышленной зоны – современное урбанистическое здание цехов "Московской верфи". Менее чем за два года от идеи до запуска был собран полный цикл производства – от резки металла и сварки корпусов до подачи воды для спуска судов на воду.

"Появилась необходимость выпускать десятки новых электросудов. Кроме того, мы восстановили, воссоздали Северный и Южный речные вокзалы Москвы. Знаменитые на всю страну. Запустили так называемую кругосветку, когда от Северного речного вокзала можно было проехать на судах по "Золотому кольцу" и вернуться на Южный вокзал", - отметил Собянин.

В ближайшие годы только для Москвы здесь построят около 40 новых электросудов. Всего мощность верфи позволит производить порядка полсотни речных трамваев в год.

На Московской верфи уже приступили к сборке судов. Сейчас на стапелях два речных трамвая, пока в так называемом положении "оверкиль" – то есть перевернуты дном кверху. И похоже, что первых пассажиров они примут на борт уже грядущим летом

После возрождения водного транспорта на Москве-реке решили и вернуться к традициям столичного судостроения. Инициативу поддержал Владимир Путин. Сейчас на стапелях строят самые современные электросуда "Москва 1.0" вместимостью 56 пассажиров. В будущем здесь начнут собирать следующие более вместимые поколения речных трамваев – "Москва 2.0" и "3.0", а также беспилотный электрокатер.

"Это конструкторское бюро - оно дает возможность проектировать и строить суда разного класса и не только по заказам города Москвы", - отметил Денис Мантуров, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации.

Более 70 процентов оборудования на верфи – российского производства. Детали для будущих электросудов сегодня выпускают по всей стране. На самой верфи создано свыше 500 рабочих мест. В здании помимо цехов и стапелей есть ещё и тренажёрный центр для обучения управлению судами будущих экипажей. А территория верфи стала образцом экологического производства. На крыше установлены солнечные панели, работают современные системы очистки и фильтрации.

"Наверняка многие думали, а вот предприятия построят, а как это будет с точки зрения экологии. Так вот с точки зрения экологии обстановка только улучшилась, и она будет улучшаться и дальше. Вот все эти моменты говорят о том, что мы движемся в правильном направлении: Москва подает в этом плане пример", - сказал Николай Патрушев, председатель Морской коллегии Российской Федерации.

Этот цех – первый рубеж обновления не только городского, но и туристического флота. Уже в 2027 году здесь планируют заложить гибридный круизный лайнер "Московское золотое кольцо" длиной 110 метров, который выйдет на одноимённый маршрут. Сегодня на Москва-реке курсируют 31 электросудно ледокольного класса, а к 2030 году их число вырастет до 100.