Уникальные артефакты нашли во время раскопок в центре Москвы

Стекло, керамика и монеты. Множество артефактов обнаружили во время раскопок в центре Москвы на территории музыкальной школы консерватории.

Такие кувшины в 17 веке изготавливали московские ремесленники - для хранения кваса в ледяных погребах.

"Путешественники, которые в это время бывают в Москве, они как раз вспоминают, что в подвалах московских московиты хранили напитки, и вот эти ледяные напитки давали приносили пить, и для иностранцев это было очень даже не слишком приятно, сильно ломило даже зубы, но для нашего человека, видимо, вполне нормально это было", - рассказала Ольга Глазунова, научный сотрудник отдела археологии Московской Руси Института археологии РАН.

Кувшины и кувшинчики, горшки, противни, элементы бочек - все эти удивительные находки археологи обнаружили во время раскопок в самом центре Москвы - в Кисловских переулках. В 16-17 веках здесь были поселения Кисловской слободы.

"Учитывая наш климат, когда нам надо семь-восемь месяцев в году ждать следующего урожая, то, естественно, делали заготовки, в первую очередь, все, что связано с соленьем, с солью, то есть и квасили капусту, и все овощи, фрукты, ягоды и засаливали и яблоки, и вишню, и даже арбузы соленые делали", - рассказала Ирина Вишнякова, экскурсовод, краевед.

Поставляли всё это к царскому и патриаршему дворам - угождали вкусам высочайших особ. Здесь и крохотные мерные чашечки, и миниатюрные кувшинчики для масла, и ступки для пряностей. И, конечно, многочисленные предметы быта - монеты, нательные кресты, посуда или изящная копоушка - палочка для чистки ушей. А дальше - более поздние находки, свидетели Петровских времен.

"Когда мы говорим про Петра Первого, мы уже понимаем, это новый город - Петербург, все переезжают туда, естественно, все слободы тоже уезжают, поэтому здесь будет затем земля отдаваться под застройку дворянства", - пояснила Ирина Вишнякова.

Все эти печные изразцы украшали дворянские усадьбы. Самый ценный и дорогой - Венецианской работы 16 века. Подобный фрагмент находили лишь во время раскопок в Теремном дворце Московского Кремля. А это уже изделия русских мастеров: многоцветные эмали 17 века, рельефные изображения 18-го и, наконец, синяя по белому роспись - в голландском стиле - во вкусе Петра. Узнаваем и сюжет - возвращение "Блудного сына".

Производили на московских заводах и стекло - вот фрагменты расписного кубка и чашки "под китайский фарфор" 18 века. Все находки очистят от пыли, разбитые изразцы и посуду восстановят по крупицам и склеят, а затем все ценные предметы отправят в Музей Москвы.