США придумали спасательный круг для Зеленского

В США придумали спасательный круг для украинского лидера Владимира Зеленского. Так расценили выдвинутый американским лидером Дональдом Трампом план мирного урегулирования по Украине эксперты издания American Conservative.

Пол мнению авторов статьи, Зеленский в трудном, но не безвыходном положении. План Вашингтона предполагает территориальные уступки со стороны Киева, поэтому согласие главы киевского режима на такой шаг может вызвать резкую реакцию у некоторых жителей Украины. Даже его жизнь окажется под угрозой.

Однако даже в этой ситуации у Зеленского есть выход. Даже в случае согласия с условиями США украинский лидер может спастись – апеллируя к тому, что у него просто не было иного выбора, заключает издание.