Женщина задавила свою двухлетнюю дочь во дворе дома

В подмосковном Пушкине женщина задавила двухлетнюю дочь, выезжая с парковки.

Трагедия произошла в поселке Правдинский около одного из домов на Степаньковском шоссе. 41-летняя женщина за рулем Kia при начале движения с парковочного места наехала на своего ребенка. Малышка в этот момент обходила транспортное средство. Девочка получила тяжелые травмы и скончалась в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщили в подмосковной полиции. Ведется следствие.