Настоящая психопатка, одержимая войной. Такой диагноз поставил верховному представителю Европейского союза по иностранным делам Кае Каллас член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Как написал Мема в своем аккаунте социальной сети Х, катастрофическая деятельность Каллас еще не закончена. Она продолжает выступать за перевооружение Европы и вместе с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен представляет угрозу безопасности Европы при принятии внешнеполитических решений.

Финский политик подчеркнул, что европейские страны не играют никакой роли в мирных переговорах по Украине из-за таких людей, как Каллас. Мема убежден, что главный евродипломат — самый некомпетентный человек, которого он когда-либо видел.