Садальский скорбит по Шиловскому: "Он уже совсем слабый был"

Сегодня, 26 ноября, стало известно о смерти известного актера Всеволода Шиловского. Знаменитому артисту было 87 лет. О покойном мэтре высказался его коллега Станислав Садальский.

По словам артиста, в последнее время они с Всеволодом Шиловским часто виделись. "Он уже совсем слабый был, очень плохо чувствовал себя после смерти жены, да, в общем, получается, и не пережил ее уход", - высказал мнение Садальский в своем официальном телеграм-канале.

Он также отметил, что за Всеволодом Шиловским трепетно ухаживали сотрудники театра, где тот работал до своих последних дней. "Поддерживали, как могли, кормили, лечили, соблюдали диету, ходили за ним, как за маленьким ребенком и днем и ночью. Святые люди", - заявил актер.

Далее Садальский обратился к самому покойному Шиловскому. "Царствие небесное, Севочка. Многое связано с тобой, целая жизнь. Наши с тобой мхатовские учителя, наши фильмы, наши друзья, наши любимые. А всё наше с нами, как говорила Артмане в хорошем советском кино. Прощай и прости", - завершил свой монолог Станислав Садальский.