Песков оценил сроки окончания конфликта на Украине

Разговоры о мире на фоне обсуждения мирного плана США преждевременны. Делать поспешные заявления об окончании конфликта на Украине не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине очень близка. Пол словам хозяина Белого дома, Соединенным Штатам, несмотря на все сложности, удалось достичь прогресса в ходе переговоров. Однако представитель Кремля, комментируя эти заявления, призвал не торопиться.

Что касается "утечек" телефонных разговоров спецпредставителей президентов России и США, то они связаны с попытками сорвать урегулирование, считает Песков. В то же время, пресс-секретарь президента России призвал не преувеличивать значение подобных публикаций. Никаких новаций на треке взаимодействия российского и американского лидеров пока не появилось, передает ТАСС.