Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Внутренняя работа, которую вы проделали с июля, наконец принесет результаты. Если вы чувствовали себя в подвешенном состоянии - скоро это закончится.

Тельцы

Старые друзья возвращаются! Отношения, которые были под вопросом все последние месяцы, теперь либо укрепятся, либо уже окончательно уйдут в прошлое.

Близнецы

Рабочие дела, которые буксовали или требовали переосмысления, сдвинутся с мертвой точки. Можно устроить разбор полетов: какие методы сработали, а какие – нет.

Раки

Конец неопределенности: учеба или поездки, которые откладывались, получают зеленый свет. Теперь важно учесть ваш опыт и хорошенько подготовиться к переменам.

Львы

Вы любите быть щедрыми, но пора и честь знать! Ваши ресурсы не бесконечны: поговорите об этом с теми, кому постоянно оказываете помощь: финансовую или моральную.

Девы

Ваши отношения проходили проверку на прочность? Поздравляем, экзамен окончен. Теперь либо стройте что-то серьезное, либо честно признайте, что пора расходиться.

Весы

Ваша забота о себе выходит на новый уровень. Если вы вводили новые привычки или меняли подход к обязанностям – все это начнет приносить стабильные результаты.

Скорпионы

Творческие проекты или вопросы с детьми обретают четкость. То, что требовало доработки или вызывало сомнения, теперь можно уверенно воплощать в жизнь.

Стрельцы

Ремонт, переезд, отношения с родственниками – все это выходит из режима "вечной стройки". К декабрю вы уже будете иметь точный план: что, где, когда и почем.

Козероги

Дела, связанные с документами, поездками перестанут буксовать. Если что-то откладывалось или требовало переделки - сейчас самое время завершить раз и навсегда.

Водолеи

Финансовые вопросы выходят из зоны неопределенности. Бюджет, который пересматривали и перекраивали, теперь можно зафиксировать и спокойно жить дальше.

Рыбы

Сатурн в вашем знаке разворачивается, и вам пора показать миру новую версию себя. Только без драмы и самокопаний - просто берите и делайте. У вас все получится!