Потери Вооруженных сил Украины в зоне СВО за сутки составили около 1 460 военнослужащих. Как сообщили в Министерстве обороны России, больше всего солдат противник потерял в зоне ответственности группировки "Центр" - более 450.

По данным военного ведомства, штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются на север в микрорайонах Центральный и Динас Красноармейска в Донецкой Народной Республики. Отражено восемь атак украинских подразделений, которые пытались деблокировать окруженную украинскую группировку. Продолжается зачистка населенного пункта Ровное в ДНР.

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили цех по производству боеприпасов, а также объекты энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 154 беспилотных летательных аппарата.