Прожить сотни жизней: каким мы запомним Всеволода Шиловского

Печальная новость. Ушел из жизни Всеволод Шиловский - народный артист РСФСР, выдающийся российский актер, режиссер и театральный педагог. Ему было 87 лет. За свою долгую творческую карьеру Шиловский воплотил на сцене и в кино более полутора сотен ярких и запоминающихся образов. Миллионам зрителей запомнились его роли в таких картинах как "Влюблен по собственному желанию", "Любимая женщина механика Гаврилова", "Военно-полевой роман".

Его голос, его улыбка, его бесконечное обаяние. И постоянный перфекционизм. Всеволод Шиловский всегда был очень требовательным прежде всего к себе - в любом своём перевоплощении на сцене и в кино.

Всеволод Шиловский мечтал стать артистом с трех лет. Но в его детстве случилась война. Бомбёжки, эвакуация в Казань. Кино и театр тогда казались настоящим волшебством. И чудом потом называл Шиловский своё поступление в школу-студию МХАТ. Попал туда с третьей попытки. Цифру три вообще считал для себя символической - три рождения, три женитьбы, три области, в которых добился успеха - актерство, режиссура, педагогика.

Он настоящий мхатовец. Классическая школа. Но и в кино у Всеволода Шиловского - более 150 ролей. Универсальный актёр! Кого он только не играл - завхоза, бухгалтера, начальника контрразведки, маркиза и самого Наполеона Бонапарта. У Шиловского чаще всего такие негероические, но очень всем понятные и близкие персонажи. Фотограф Паша в картине "Любимая женщина механика Гаврилова", Колька в фильме "Влюблен по собственному желанию".

Режиссер, сценарист. Один из первых советских сериалов "День за днём" еще в 1972-м году снят как раз Всеволодом Шиловским. Как и фильмы в самых разных жанрах - это и блестящая комедия "Миллион в брачной корзине", и мелодрама "Блуждающие звезды", и драма "Линия смерти". В жизни, с друзьями и близкими, он был человеком тонким, ироничным, с великолепным чувством юмора.

"Трудно поверить, что больше нет Всеволода Николаевича Шиловского, для меня он был просто Сева, мы с ним шутили при встрече, очень любили даже пошутить друг над другом, подтрунить. Он был замечательный артист и режиссёр, и педагог", - говорит Сергей Никоненко, народный артист России.

У Всеволода Шиловского был еще один удивительный дар - он умел делиться своим талантом и мастерством, учить. Набрал курс во ВГИКе. А потом основал и собственную Мастерскую - театр-студию, где в одной команде оказались его ученики разных лет. И очень многие известные артисты считают его своим учителем.

"Ушёл из жизни очень любимый, очень дорогой, очень близкий мне человек. Это огромная потеря и утрата для нашего народа, для нашего искусства. Мы снимались в одном фильме под названием "Скорость". Он играл преподавателя и преподнес мне тогда очень важные уроки, которые я запомнил на всю жизнь", - отметил Дмитрий Харатьян, народный артист России.

Актёрскую профессию Всеволод Шиловский считал сакральной. Педагог-философ - он объяснял - в чём её суть:

"Вот это мытарство, когда рождается другой человек. Ну представляешь - за короткую жизнь сколько жизней можно прожить. Это же роскошь, роскошь".

Он и прожил - эти роскошные сотни разных жизней. И запомнился - в каждой из них.