Актриса Раппопорт привела за руку попавшуюся с наркотиками Тарасову в суд

Актриса Аглая Тарасова приехала в Домодедовский суд. Сегодня, 26 ноября, продолжаются слушания по обвинению артистки в контрабанде наркотиков. Сопровождает Аглаю ее мать, знаменитая актриса Ксения Раппопорт. Журналисты поймали родственниц возле здания суда. Мать и дочь держались за руки.

Ранее Аглая Тарасова признала вину в ответ на обвинение, которое заявило, что подсудимая ввезла в Россию для дальнейшего личного потребления электронное курительное устройство с маслом каннабиса. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела о контрабанде наркотиков.

Пока Аглая Тарасова остается под действием избранной ей судом меры пресечения в виде запрета определенных действий. Актриса не вправе покидать квартиру по ночам, пользоваться телефоном и мессенджерами.

Напомним, в конце лета Аглаю Тарасову, дочь актрисы Ксении Раппопорт, задержали в аэропорту Домодедово. У артистки нашли наркотики. В отношении звезды фильма "Лед" возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков". Аглае грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.