Москвичам пообещали осеннюю погоду в первые дни зимы

Осеннюю погоду пообещали жителям столичного региона в первые дни зимы. По данным главного специалиста портала "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, в первую пятидневку декабря средняя суточная температура воздуха будет соответствовать середине ноября.

Как сообщила Позднякова в Telegram, на фоне повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться около ноля градусов.

По прогнозам Поздняковой, шансы на выпадение снега в столице к Новому году сохраняются. В Гидрометцентре ранее заявили, что в Москве установилась температура на 5-7 градусов выше нормы.