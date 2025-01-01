Лукашенко предложил Путину провести переговоры по Украине в Минске

Переговоры по урегулированию украинского конфликта можно провести в Минске. С таким предложением обратился Александр Лукашенко к Владимиру Путину. Президенты Беларуси и России встретились в Бишкеке.

Белорусский лидер отметил, что представители западных стран, в частности США, упрекают его за позицию по Украине. По словам Лукашенко, он напоминает собеседникам, что народы Беларуси и России – не просто родные люди. У Москвы и Минска – юридически обоснованные отношения, они союзники, приводит слова белорусского лидера агентство БелТА.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенк встретились в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. Путин находится в Киргизии с государственным визитом, который продлится до 27 ноября. Российский лидер провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, позже он примет участие в саммите ОДКБ.