В Волгограде умер создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев. Об этом рассказал в среду, 26 ноября, друг его семьи Вячеслав Черепахин.

Как сообщил Черепахин в комментарии РИА Новости, Валериан Маркович долго болел и скончался 25 ноября. Изобретателю и инженеру было 87 лет.

Валериан Соболев, по выражению его друга, легендарная фигура для "оборонки" нашего государства. Он создал ЦКБ "Титан" и под его руководством появились пусковые комплексы "Пионер", "Тополь", "Искандер" и другие образцы вооружений и военной техники.

Современные российские оружейники достойно продолжают традиции советских предшественников, представляя уникальные разработки. Создание "Посейдона" и "Буревестника" имеет историческое значение на весь XXI век — на это указывал президент России Владимир Путин. Эти системы также помогут при создании перспективной станции на Луне.

При этом Россия помешала киевскому режиму производить "Сапсаны" для ударов по Москве и Минску. Украина тайно развивала собственную ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимся с советских времен. Однако объектам украинской "оборонки", задействованным в этой программе, было нанесено огневое поражение.