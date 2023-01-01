Вот из-за чего на самом деле разругались принц Гарри и Карл III: без Камиллы Паркер-Боулз не обошлось

Гарри и Меган Маркл после отъезда в США оставили за собой право жить в коттедже Фрогмор во время коротких поездок в Британию. Дом в Виндзоре герцогам Сассекским на свадьбу подарила Елизавета II.

Но в 2023 году после выхода мемуаров Гарри "Запасной" разразился скандал. Семья отвернулась от герцога, а меньше чем через месяц сын Карла III и его жена получили уведомление о выселении из Фрогмора. Источник из дворца рассказал, что после выхода "Запасного" король был в ярости. При чем больше всего монарха взбесили слова сына о Камилле Паркер-Боулз. Карл III заявил, что Гарри "перешел черту".

Герцог и герцогиня Сассекские в одном из интервью подтвердили, что их "просили освободить" дом в Великобритании, мол, это ошеломило их. Но деваться было некуда и сын короля собрал остатки своих вещей во Фрогморе и отправил их в Монтесито.

Теперь стало известно, что Карл III до сих пор не может простить сыну нападки на Камиллу. Герцог Сассекский не пытался скрыть свое презрение к "Другой женщине". Особенно язвительные комментарии в книге были связаны с ее превращением в его "злую мачеху".

В начале мемуаров Гарри описывал, каким было его существование после смерти матери, принцессы Дианы, и как его отец, начал втягивать в дела семьи свою любовницу. Принц боялся, что она станет "злой мачехой", и утверждал, что чувствовал — Камилла пожертвует другими, чтобы закрепить свое положение на троне, мол, она готова даже превратить его спальню в свою личную гардеробную.

"Мемуары стали последней каплей. Гарри хорошо знал, что Камилла будет красной линией для его отца, и он все равно перешел на оскорбления. Это был окончательный акт неуважения", — заявил инсайдер.

Напомним, что коттедж Фрогмор был свадебным подарком покойной королевы Елизаветы II внуку Гарри и его супруге Меган Маркл. Получив особняк, Сассексы заявили, что "у их семьи всегда будет место, которое можно назвать домом в Соединенном Королевстве". Прежде чем переехать в новую резиденцию, они сделали ремонт стоимостью 2,4 миллиона фунтов, но прожили во Фрогморе всего 6 месяцев, после чего отказались от королевских обязанностей и покинули Великобританию.