Киркоров рассказал, как дочь отметит день рождения: "Папа накроет поляну"

Филипп Киркоров воспитывает двоих детей — дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. Девочке исполняется 14 лет. По такому поводу поп-король отечественной сцены намерен устроить целых два праздника.

Певец рассказал журналистам, что вначале Алла-Виктория намерена отметить день рождения с близкими в узком кругу. А уже спустя несколько дней именинница хочет отпраздновать с подружками. "Папа накроет поляну", - сообщил Филипп Киркоров Пятому каналу.

Артист души не чает в своих наследниках. Киркоров называет себя любящим и заботливым отцом, но иногда бывают ситуации, когда приходится проявить строгость. Филипп признался, что недавно дочь обратилась к нему с просьбой. Алла-Виктория решила украсить себя пирсингом и спросила у папы разрешения на процедуру. Киркоров от такого едва за голову не схватился. Девочке он отказал.

Артист старается дать детям все самое лучшее, но при этом удержать их от соблазнов. Раньше Киркоров часто брал наследников с собой на красные дорожки, но теперь изменил свое мнение на этот счет. Филипп против, чтобы сын и дочь вращались в светской тусовке. Певец не хочет, чтобы Алла-Виктория и Мартин, насмотревшись на богемную жизнь, выбрали творческие профессии.